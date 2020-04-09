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Кокорин вернулся в Санкт-Петербург на время карантина

10:27
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», вернулся в Санкт-Петербург на время карантина, сообщает bobsoccer.ru.

Кокорин продолжит тренировки по индивидуальной программе в Санкт-Петербурге. У футболиста нет претензий к руководству «Зенита».

После окончания арендного договора с «Сочи» 29-летний нападающий вновь прибудет в Санкт-Петербург, где будет принимать окончательное решение о своем будущем.

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/endru/blog/?item=537651

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