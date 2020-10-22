Кокорин рассказал о предложениях, которые ему поступали в летнее трансферное окно

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин вспомнил, как велись переговоры с московским клубом и рассказал о периоде без команды.

— «Зенит» обещал мне и очень просил, чтобы я уехал в «Сочи», что продлят контракт со мной после этого. Мы выполнили цель, «Сочи» не вылетел. Я вернулся на радостях в Питер, а мне говорят, что из-за той истории со мной не будут продлевать контракт. Ну и все, я уехал. Зато честно.

— Для тебя стало неожиданностью, что ты попал именно в «Спартак»?

— Для всех команд, в которых я был до этого, «Спартак» был главным раздражителем. Я столкнулся с такими ситуациями, что понял: нельзя чего-то глагольного планировать, зарекаться. Я сейчас здесь и доволен на сколько профессионально все произошло. Я понял, что хочу вернуться в Москву, начать новый этап. Какие еще были предложения? В России много, я остановился на «Спартаке». Контракт хороший на три года с возможностью «продлиться» еще на год. Я еще хочу поиграть в сборной и жду приглашения. Для меня это будет идеально. Для спортсмена это будет финишная история, я вернулся. Не волнуюсь, только переживаю за ногу. Если с ногой будет все хорошо, то будет все нормально.

— Каким ты хочешь запомниться в умах болельщиков?

— Хочу постараться убрать все скандальные истории, чтобы меня запомнили хорошим спортсменом, который хорошо играл за страну и за клубы.