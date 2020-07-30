Кокорин прилетел в Москву. Подписание контракта со «Спартаком» ожидается сегодня вечером

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Кокорин сегодня, 30 июля, прилетел в Москву.

Ожидается, что уже вечером он подпишет контракт со «Спартаком». При этом «Сочи» продолжает борьбу за 29-летнего нападающего.

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды из «Зенита» за «Сочи», провел в составе клуба 10 матчей, забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.