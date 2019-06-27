Кокорин обратился с письмом к болельщикам

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин​, осужденный по делу о драках в Москве, написал письмо, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации, – цитирует футболиста "РИА Новости". – Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей.

​В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное – это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу "Зенит" за врачей и отношение ко мне.

Братья Кокорины, Александр Протасовицкий и Павел Мамаев признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Паки гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Пресненский районный суд Москвы приговорил 28-летнего футболиста к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев.

​Кокорин попросил пройти реабилитацию до отправки в колонию​ // Кокорину разрешат отбывать срок в одной колонии с братом