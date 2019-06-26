Кокорину разрешат отбывать срок в одной колонии с братом

Нападающему "Зенита" Александру Кокорину разрешили отбывать заключение в одной колонии с братом Кириллом, сообщают "РИА Новости".

Ранее 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина​ и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

– ​Сейчас прошли судебные разбирательства, он в спокойном состоянии ждёт продолжения, ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии... Одновременно нас сегодня заверили, что прошение Александра об отбывании наказания в одной колонии с его братом Кириллом будет удовлетворено, – приводят слова уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой "РИА Новости".

Братья Кокорины, Протасовицкий и Мамаев признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.