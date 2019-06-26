Кокорин попросил пройти реабилитацию в Москве до отправки в колонию

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин обратился к уполномоченной по правам человека в Москве Татьяне Потяевой с просьбой пройти реабилитацию в московском центре до того, как будет отправлен в колонию, сообщает ТАСС.

Ранее 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина​ и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

– Страшного ничего с его коленом нет, все поправимо и излечимо – об этом сказали спортивные доктора. Но ему надо пройти определенное количество реабилитационных процедур. Сегодня он обратился ко мне с просьбой, просит, пока не отправлен в колонию, пройти, сколько получится, этих процедур в специализированном медцентре в Москве. Мы транслировали просьбу руководителю УФСИН РФ по Москве Сергею Морозу и руководителю медчасти, – приводит слова уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой ТАСС.

Братья Кокорины, Протасовицкий и Мамаев признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорину разрешат отбывать срок в одной колонии с братом