Кокорин не забивал в РПЛ 820 дней

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин отличился в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала» — 1:1. Арендованный у «Зенита» форвард проводит первую игру за новый клуб.

Для Кокорина этот гол стал первым в РПЛ за 820 дней, со 2 декабря 2017 года. В тот день он отличился в составе «Зенита» в игре с «Уралом» (2:1). Нападающий отбыл тюремный срок за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года и вышел на свободу в сентябре 2019-го, после закрытия трансферного окна в РПЛ.

Для Кокорина этот мяч стал 97-м в зачет «Клуба 100». Он является ближайшим кандидатом на вступление в клуб.