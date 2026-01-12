Кокарев назвал период в «Химках» самым ярким в своей карьере

Вратарь «Крыльев Советов» Никита Кокарев в комментарии для «СЭ» оценил свою игру за «Химки».

«Можно ли назвать время в «Химках» лучшим в моей карьере? На данный момент тот период получился наиболее ярким. Естественно, еще был сезон в тульском «Арсенале», там показал стабильность. С защитниками тогда получилось неплохо сыграться. Если оценивать отрезок в «Химках», то он стал самым ярким, потому что это был мой первый сезон в РПЛ. И я провел его достаточно хорошо», — сказал Кокарев «СЭ».

Кокарев выступал за «Химки» в 2024-2025 годах.

В сезоне-2024/25 россиянин отыграл 25 игр за подмосковный клуб, пропустил 47 мячей и провел 6 матчей на ноль.