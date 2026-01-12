Батраков: «Посетил игру ЛЧ «Реал» — «Манчестер Сити», очень понравилось»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как провел отпуск.

— Отпуск прошел хорошо. Теперь готов к работе. Путешествие в Европе? Недолго там был, посетил только игру Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Очень понравилось наблюдать за топ-матчем.

— Морально подготовился к первому сбору?

— Знаю требования. Поэтому спокойно готов.

— Тебе просто даются сборы?

— Первые дни даются тяжело, хоть и в отпуске выполнял программу. Нужно будет терпеть.

В сезоне-2025/26 на счету 20-летнего хавбека 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 6 результативными передачами.