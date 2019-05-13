"Когда ждешь сцену после титров". "Газпром-Арена" после церемонии награждения "Зенита"

"Зенит" опубликовал фотографию стадиона "Газпром Арена" после награждения команды за победу в чемпионате России-2018/19. Награды петербуржцам были вручены после матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1).

Болельщики уже разошлись, но на трибунах остался одинокий мужчина (возможно, сотрудник арены). Пресс-служба петербуржцев пошутила, что он остался ради "сцены после титров".

Сцены после титров часто встречаются в кино, особенно они популярны в фильмах Киновселенной Марвел. Хэштег #Мстители в твите "Зенита", вероятно, намекает, что сцены после титров не будет - в последнем фильме "Мстители: Финал" сцена после титров отсутствовала.