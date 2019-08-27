Когда выйдут на поле травмированные Сигурдссон, Дзагоев и Макаров? Отвечают сами игроки
23:37
Официальный Youtube-канал ЦСКА опубликовал новое видео с матча 7-го тура чемпионата России против «Ахмата» (3:0). Пресс-служба красно-синих пообщалась с травмированными футболистами: хавбеками Аланом Дзагоевым и Александром Макаровым, нападающим Арнором Сигурдссоном.
— Когда меня увидят на поле? Не буду я отвечать на этот вопрос, — сказал Дзагоев в интервью клубной пресс-службе на Youtube-канале армейцев. — Когда выйду, тогда выйду. Сам устал.
— Восстановление идет нормально. Завтра приеду делать МРТ, — отмтеил хавбек Макаров. — Там уже скажут про дальнейшее восстановление. Так, я думаю, что месяца два.
— Самочувствие? Лучше, гораздо лучше, — признался нападающий Арнор Сигурдссон.
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