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«Когда выходишь в магазин». Крыховяк с девушкой сделали стильное фото в масках

08:52
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал новое фото в Instagram.

— Когда выходишь в продуктовый магазин, — подписал Крыховяк фото в Instagram.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 726 189 человек. Зафиксировано 191 074 летальных исхода от инфекции, вылечились 749 666 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 62 773 человек, 4 891 выздоровел, 555 умерло.

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