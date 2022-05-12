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Сегодня, 13:45

Семин: «Богатых всегда не любят, но «Зенит» идет в правильном направлении»

Семин считает, что «Зенит» идет в правильном направлении
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о «Зените».

— «Зенит» превращается в русскую «Баварию» или его скоро свергнут с уже четырехлетнего пьедестала?

— Богатых всегда не любят. Но как бы болельщики других клубов ни относились к «Зениту», он идет в правильном направлении. Во-первых, на него сегодня в России ходит больше людей, чем на любой другой клуб. Можно ли это назвать показателем того, что они идут верным путем? Считаю, да. И это важнее бюджета или денег, которые они тратят на трансферы. Болельщика, особенно на длинной дистанции, не обманешь.

Во-вторых, «Зенит» выигрывает достойно и с большим преимуществом. В-третьих, ни разу не видел, чтобы судью в этом сезоне дисквалифицировали за результативные ошибки против соперников клуба из Санкт-Петербурга. Или чтобы судья явно ошибался в его пользу. В-четвертых, всех, кто вверху, «Зенит» обыграл, кроме «Сочи». В-пятых, это единственная команда, конкурентоспособная на международной арене. Думаю, если бы она обыграла «Бетис», к чему была близка, а потом не случилось известных событий, то «Зенит» в своем нынешнем состоянии мог претендовать и на победу в Лиге Европы.

— Даже так?

— В выездном матче с «Бетисом», на котором я был, он играл даже не на равных, а с преимуществом и произвел на меня большое впечатление.

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Юрий Семин
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Краснодар

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