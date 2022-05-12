Семин: «Богатых всегда не любят, но «Зенит» идет в правильном направлении»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о «Зените».
— «Зенит» превращается в русскую «Баварию» или его скоро свергнут с уже четырехлетнего пьедестала?
— Богатых всегда не любят. Но как бы болельщики других клубов ни относились к «Зениту», он идет в правильном направлении. Во-первых, на него сегодня в России ходит больше людей, чем на любой другой клуб. Можно ли это назвать показателем того, что они идут верным путем? Считаю, да. И это важнее бюджета или денег, которые они тратят на трансферы. Болельщика, особенно на длинной дистанции, не обманешь.
Во-вторых, «Зенит» выигрывает достойно и с большим преимуществом. В-третьих, ни разу не видел, чтобы судью в этом сезоне дисквалифицировали за результативные ошибки против соперников клуба из Санкт-Петербурга. Или чтобы судья явно ошибался в его пользу. В-четвертых, всех, кто вверху, «Зенит» обыграл, кроме «Сочи». В-пятых, это единственная команда, конкурентоспособная на международной арене. Думаю, если бы она обыграла «Бетис», к чему была близка, а потом не случилось известных событий, то «Зенит» в своем нынешнем состоянии мог претендовать и на победу в Лиге Европы.
— Даже так?
— В выездном матче с «Бетисом», на котором я был, он играл даже не на равных, а с преимуществом и произвел на меня большое впечатление.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0