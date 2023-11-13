Кобелев заявил, что после ухода Моро и Шиманьски у «Динамо» нет лидера на поле

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что бело-голубым не хватает лидера на поле.

«Команда все еще находится в процессе своего формирования, но важно отметить, что с уходом Николы Моро и Себастьяна Шиманьски бело-голубым стало не хватать лидера на поле. Есть хорошие и качественные футболисты, но нет человека, который мог бы своевременно реагировать на происходящее в игре и направлять партнеров», — цитирует Кобелева RT.

После 15 туров РПЛ «Динамо» набрало 25 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.