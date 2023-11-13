Кобелев заявил, что после ухода Моро и Шиманьски у «Динамо» нет лидера на поле
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что бело-голубым не хватает лидера на поле.
«Команда все еще находится в процессе своего формирования, но важно отметить, что с уходом Николы Моро и Себастьяна Шиманьски бело-голубым стало не хватать лидера на поле. Есть хорошие и качественные футболисты, но нет человека, который мог бы своевременно реагировать на происходящее в игре и направлять партнеров», — цитирует Кобелева RT.
После 15 туров РПЛ «Динамо» набрало 25 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.
Источник: RT
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|32
|
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|15
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|3
|30-14
|30
|
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|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
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|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
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|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
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|15
|7
|3
|5
|21-22
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|
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|15
|6
|6
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|21-19
|24
|
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|6
|4
|5
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|22
|
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|
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|4
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|
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|4
|5
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|17
|
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|15
|4
|4
|7
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|
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|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
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|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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