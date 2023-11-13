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Сегодня, 22:53

Гранат назвал Волкова из «Краснодара» главным прорывом в этом сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос, кто стал для него главным открытием по итогам первого круга текущего сезона РПЛ.

«Тюкавин в этом году не весь сезон проводит хорошо. Он неплохо начал и в конце играл хорошо. Файзуллаев также раскрылся только под конец первой половины чемпионата. Я бы отметил крайнего защитника «Краснодара» Волкова. С начала сезона он показывает стабильную и яркую игру. Для меня именно он — главный прорыв в РПЛ среди игроков», — цитирует Граната Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний Волков провел за «Краснодар» 13 матчей в чемпионате России и отметился 3 голевыми передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-volkov-iz-krasnodara-glavnyi-proryv-v-etom-sezone-rpl-305251/
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Волков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
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11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Динамо
 - : -
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 - : -
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 - : -
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