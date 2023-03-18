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18 марта, 18:55

Кобелев заявил, что «Динамо» обыграло «Урал» за счет исполнительского мастерства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о выездной победе бело-голубых над «Уралом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Во-первых, надо сказать, что поле было тяжелое. Мы увидели больше борьбы, чем самого футбола. Но тенденция у «Динамо» просматривается. Команда начала неважно, прижалась к своим воротам, «Урал» имел преимущество. Но, как и в прошедших играх, где-то в концовке первого тайма — в начале второго «Динамо» перехватило инициативу, сегодня за счет быстрых игроков впереди было несколько хороших подходов и моментов, особенно в концовке матча, «Динамо» могло забить. Если говорить объективно, в каких-то моментах в начале игры «Урал» превосходил «Динамо». В концовке у динамовцев были моменты. Ничейная игра, но исполнительское мастерство у нападающих «Динамо» было лучше, поэтому они забили единственный мяч», — приводит слова Кобелева «Газета.Ru».

Матч между «Уралом» и «Динамо» закончился со счетом 1:0, единственный мяч на последней минуте основного времени забил Константин Тюкавин.

После 20 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Урал» — 10-й (25 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/18/19999705.shtml?updated
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
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18.03 16:30
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