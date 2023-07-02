Кобелев прокомментировал заявление Лички о цели попасть с «Динамо» в топ-3 по итогам сезона

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил высказывание нового главного тренера бело-голубых Марцела Лички о том, что команда будет бороться за попадание в тройку в следующем сезоне РПЛ.

«Личка сказал, что цель «Динамо» — попасть в тройку, и я считаю, что это абсолютно нормальная цель, которая должна стоять перед таким клубом каждый год. Состав? А почему нынешнее «Динамо» не может конкурировать с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА? У бело-голубых собраны очень молодые, амбициозные футболисты. и в то же время есть опытные ребята, которые должны помогать. Плюс трансферы какие-то мы увидим на замену игрокам, которые уехали. Надо смотреть и отталкиваться от того, как пройдет трансферная компания», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кобелева.

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Команду возглавлял Славиша Йоканович, который в мае покинул пост главного тренера бело-голубых. На его место пришел чешский специалист Марцел Личка.