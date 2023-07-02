Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал корреспонденту «СЭ» возможный трансфер вингера «Кадиса» Тео Бонгонды.

«На мой взгляд, трансфер идиотский. Не знаю, зачем игрок нужен «Спартаку». Ничего выдающегося в нем нет. Все время переходит из Испании в Бельгию и обратно. «Спартак» любит раздавать деньги направо и налево. Это их возможность и желание. Хотят — пускай платят. Каждый развлекается в силу своих возможностей. Им нравится так развлекаться, дело хозяйское», — сказал Червиченко «СЭ».

По информации Relevo, «Спартак» заплатит «Кадису» за 27-летнего конголезца до 10 миллионов евро с учетом бонусов.

Футболист перешел в «Кадис» из «Генка» в августе 2022 года за 3 миллиона евро. В прошлом сезоне Бонгонда провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.