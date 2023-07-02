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Червиченко — о возможном трансфере Бонгонды: «Спартак» любит раздавать деньги направо и налево»

Червиченко считает идиотским возможный трансфер Бонгонды в «Спартак»
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Футболист Тео Бонгонда.
Тео Бонгонда.
Фото Global Look Press

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал корреспонденту «СЭ» возможный трансфер вингера «Кадиса» Тео Бонгонды.

«На мой взгляд, трансфер идиотский. Не знаю, зачем игрок нужен «Спартаку». Ничего выдающегося в нем нет. Все время переходит из Испании в Бельгию и обратно. «Спартак» любит раздавать деньги направо и налево. Это их возможность и желание. Хотят — пускай платят. Каждый развлекается в силу своих возможностей. Им нравится так развлекаться, дело хозяйское», — сказал Червиченко «СЭ».

По информации Relevo, «Спартак» заплатит «Кадису» за 27-летнего конголезца до 10 миллионов евро с учетом бонусов.

Футболист перешел в «Кадис» из «Генка» в августе 2022 года за 3 миллиона евро. В прошлом сезоне Бонгонда провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Футбол
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