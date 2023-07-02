Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 17:38

Экс-арбитр ФИФА Егоров назвал главную проблему судейства в России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров ответил на вопрос, стоит ли болельщикам в следующем сезоне ждать роста уровня судейства в России.

«Ожидать этого нужно прежде всего командам, руководителям и футболистам. Болельщик же будут болеть и им будет о чем поговорить, а журналистам про что писать, если что-то будет. А это что-то будет, никуда не деться. Сколько существует футбол, столько существуют неправильные и правильные решения судей. Будем надеяться, что будет улучшения судейства в России. Сейчас придет Милорад Мажич, но потом он уйдет, а проблема останется. Проблема у нас в начальной стадии — у нас мало школ молодого арбитра. Мы набираем самоучек. А потом у нас приезжают всякие итальянцы, сербы и другие и начинают переучивать. Это всегда сложнее, чем учить. Надо начинать со школ», — цитирует Егорова Legalbet.

27 июня сербский экс-арбитр Милорад Мажич был назначен на должность главы департамента судейства РФС. Ранее этот пост занимал Павел Каманцев. Он продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-arbitr-egorov-nazval-glavnuyu-problemu-sudejstva-v/
Футбол
РПЛ
Игорь Егоров
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский вратарь Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на 66 миллионов долларов
Свентек оценила позицию организаторов Уимблдона по допуску российских теннисистов
Newsweek рассказал об известной России слабости ВСУ
Бабушка показавшей сигнал о помощи девочки рассказала об отношении матери к детям
Эксперт предсказал климатическую миграцию трети населения Земли
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
«Болонья» выкупила Николу Моро у «Динамо»
Орещук: «По бюджету «Спартак» приближается к «Зениту», а по результатам — отдаляется»
Гладилин: «Спартаку» не нужен Габриэль Барбоза, команде стоит купить центрального защитника и опорника»
Кобелев прокомментировал заявление Лички о цели попасть с «Динамо» в топ-3 по итогам сезона
Червиченко — о возможном трансфере Бонгонды: «Спартак» любит раздавать деньги направо и налево»
Орлов: «Для «Зенита» Клаудиньо очень ценен. Но систему определяет клуб, наверняка появятся новые ребята»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кобелев прокомментировал заявление Лички о цели попасть с «Динамо» в топ-3 по итогам сезона

Гладилин: «Спартаку» не нужен Габриэль Барбоза, команде стоит купить центрального защитника и опорника»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости