«Зенит» не обращался в «Динамо» по Скопинцеву. Опции выкупа у защитника нет

По данным «СЭ», «Зенит» не выходил на «Динамо» с темой приобретения Дмитрия Скопинцева.

В случае если клуб из Санкт-Петербурга сделает предложение, то оно должно быть таким, чтобы серьезно удивить бело-голубых. О 5 миллионах евро речи идти не может, когда только что за Тикнизяна с бонусами сумма доходила до 10 миллионов евро.

Скопинцева точно не оценят дешевле, с учетом того, что у «Динамо» нет альтернативы Дмитрию на левом фланге обороны, а найти достойную замену среди россиян крайне проблематично.

Также, по данным «СЭ», в контракте 26-летнего Скопинцева с московским клубом нет опции выкупа. Соглашение действует до лета 2027 года.

Скопинцев выступает за «Динамо» с января 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах.