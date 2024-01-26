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Сегодня, 12:56

«Зенит» не обращался в «Динамо» по Скопинцеву. Опции выкупа у защитника нет

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Дмитрий Скопинцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», «Зенит» не выходил на «Динамо» с темой приобретения Дмитрия Скопинцева.

В случае если клуб из Санкт-Петербурга сделает предложение, то оно должно быть таким, чтобы серьезно удивить бело-голубых. О 5 миллионах евро речи идти не может, когда только что за Тикнизяна с бонусами сумма доходила до 10 миллионов евро.

Скопинцева точно не оценят дешевле, с учетом того, что у «Динамо» нет альтернативы Дмитрию на левом фланге обороны, а найти достойную замену среди россиян крайне проблематично.

Также, по данным «СЭ», в контракте 26-летнего Скопинцева с московским клубом нет опции выкупа. Соглашение действует до лета 2027 года.

Скопинцев выступает за «Динамо» с января 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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