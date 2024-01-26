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Сегодня, 13:14

Асхабадзе рассказал, что в случае вылета из РПЛ «Факел» должен ставить задачу вернуться в высший дивизион

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что воронежский клуб в случае вылета из РПЛ должен ставить задачу вернуться в высший дивизион.

«Стратегия и менеджмент клуба ведут такую политику, чтобы у «Факела» была стабильность и финансовая подушка безопасности. Как хороший экономист, мы обязаны рассматривать ситуацию с самым негативным исходом — даже вылета клуба в Первую лигу. Поэтому, если и случится плохое, то клуб должен ставить задачу выхода в РПЛ. Для этого и нужна стабильность: в финансах и инфраструктуре», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

После 18 туров «Факел» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://sport24.ru/football/news-615276-gendirektor-fakela-yesli-sluchitsya-plokhoye-i-vyletim-klub-dolzhen-stavit-zadachu-vykhoda-v-rpl
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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