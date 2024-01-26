Асхабадзе рассказал, что в случае вылета из РПЛ «Факел» должен ставить задачу вернуться в высший дивизион

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что воронежский клуб в случае вылета из РПЛ должен ставить задачу вернуться в высший дивизион.

«Стратегия и менеджмент клуба ведут такую политику, чтобы у «Факела» была стабильность и финансовая подушка безопасности. Как хороший экономист, мы обязаны рассматривать ситуацию с самым негативным исходом — даже вылета клуба в Первую лигу. Поэтому, если и случится плохое, то клуб должен ставить задачу выхода в РПЛ. Для этого и нужна стабильность: в финансах и инфраструктуре», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

После 18 туров «Факел» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).