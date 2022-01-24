Бышовец уверен, что уход Ракицкого может создать проблему для «Зенита»

Бышовец уверен, что уход Ракицкого может создать проблему для «Зенита»

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал новость о возможном уходе из команды защитника Ярослава Ракицкого.

«С учетом того, как Семак перестраивает игру на более вариативную систему, делая ставку на бразильцев — в первую очередь, Клаудиньо — большинство российских игроков может уже не понадобиться, — цитируют Бышовца «Известия». — Ерохин, Оздоев и Сутормин не являются игроками стартового состава, Дзюба тоже перестал быть футболистом, на которого «Зенит» делает ключевую ставку, как в прошлые сезоны. Я бы сказал, что из игроков с истекающими контрактами наибольшую проблему может создать уход Ракицкого.

Он за счет опыта, понимания игры и тактической выучки привносит разнообразие в начало атак и надежность в защите, которую не могут дать ни Деян Ловрен, ни в силу опыта Дмитрий Чистяков. Когда они играют в центре обороны втроем с Ракицким, им еще удается выполнять задачи. Поодиночке они не так хороши. А в случае травм отсутствие Ярослава может вообще стать фатальным«.

По данным «СЭ», в январе «Зенит» предложит Ракицкому новый контракт. Нынешнее соглашение истекает в конце сезона.