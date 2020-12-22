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Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС

Александр Дюков. Фото Кристина Коровникова.
Александр Дюков. Фото Кристина Коровникова.
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Клубы РПЛ на общем собрании поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС, сообщает сайт РПЛ.

Выборы президента Российского футбольного союза запланированы на 4 февраля и должны пройти в Москве. Выдвижение кандидатов продлится до 28 декабря.

Дюков является действующим президентом с февраля 2019 года.

С 2008 по 2017 год он являлся президентом «Зенита», а с 2017 года до назначения в РФС — возглавлял совет директоров «Зенита».

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