Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС
Клубы РПЛ на общем собрании поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС, сообщает сайт РПЛ.
Выборы президента Российского футбольного союза запланированы на 4 февраля и должны пройти в Москве. Выдвижение кандидатов продлится до 28 декабря.
Дюков является действующим президентом с февраля 2019 года.
С 2008 по 2017 год он являлся президентом «Зенита», а с 2017 года до назначения в РФС — возглавлял совет директоров «Зенита».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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