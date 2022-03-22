Ветеран ЦСКА высказался за переход российского футбола на систему «весна-осень»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев рассказал «СЭ» о реформах, которые нужно принять в российском футболе после дисквалификации страны из международных турниров.

«Я за то, чтобы мы играли летом. Нужно переходить на систему весна-осень! Нам нужно менять нынешнюю систему», — сказал Пономарев «СЭ».

Сейчас футбольные турниры в России проводятся по системе «осень-весна». 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.