Черчесов рассказал о подготовке «Ахмата» к новому сезону

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, как команда из Грозного начала подготовку к новому сезону.

«Ахмат» вышел из отпуска 9 июня. В тот же день клуб подписал трехлетний контракт с защитником Арсеном Адамовым. 10 июня команду покинули четыре футболиста.

«Первый сбор мы проведем в Новогорске. Второй и третий сборы мы проведем в Сербии в Златиборе. Практически знаем, с кем проведем спарринги. В вопросе организации сборов мы действовали не второпях, и клуб отработал отлично», — приводит слова Черчесова пресс-служба грозненского клуба.

В сезоне-2025/26 «Ахмат» набрал 37 очков и занял девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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