В ЦСКА прокомментировали задержание фанатов после матча с «Зенитом»

Руководство ЦСКА на официальном сайте прокомментировало задержание фанатов клуба после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.

К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.

Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что полиция задержала несколько фанатов ЦСКА. Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке игры.