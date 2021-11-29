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В ЦСКА прокомментировали задержание фанатов после матча с «Зенитом»

01:06
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Руководство ЦСКА на официальном сайте прокомментировало задержание фанатов клуба после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.

К сожалению, впервые за всю историю «ВЭБ Арены» во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.

Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что полиция задержала несколько фанатов ЦСКА. Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке игры.

 

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры