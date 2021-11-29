Ашот Хачатурянц — о ситуации с болельщиками ЦСКА: «Наши эксперты занимаются координацией действий с полицией»
01:13
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал инцидент на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).
«Позиция РПЛ? Заявление уже выпущено, — сказал Хачатурянц. — Точка зрения РПЛ изложена. Наши эксперты на стадионе занимаются координацией действий с полицией».
Полиция после игры начала задерживать фанатов ЦСКА. Для болельщиков московского клуба часовое ожидание на трибуне завершилось походом в автобусы в сопровождении правоохранительных органов.
Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке матча.
(Антон Иванов)
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
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