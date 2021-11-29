Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал инцидент на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Позиция РПЛ? Заявление уже выпущено, — сказал Хачатурянц. — Точка зрения РПЛ изложена. Наши эксперты на стадионе занимаются координацией действий с полицией».

Полиция после игры начала задерживать фанатов ЦСКА. Для болельщиков московского клуба часовое ожидание на трибуне завершилось походом в автобусы в сопровождении правоохранительных органов.

Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке матча.

(Антон Иванов)