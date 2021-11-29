Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ашот Хачатурянц — о ситуации с болельщиками ЦСКА: «Наши эксперты занимаются координацией действий с полицией»

01:13
Теги:

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал инцидент на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Позиция РПЛ? Заявление уже выпущено, — сказал Хачатурянц. — Точка зрения РПЛ изложена. Наши эксперты на стадионе занимаются координацией действий с полицией».

Полиция после игры начала задерживать фанатов ЦСКА. Для болельщиков московского клуба часовое ожидание на трибуне завершилось походом в автобусы в сопровождении правоохранительных органов.

Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке матча.

(Антон Иванов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
«Я до сих пор не знаю, как все это объяснить детям»
2
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры