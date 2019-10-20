Климович вышел на матч c «Крыльями» в черном свитере и в кепке в честь юбилея Яшина

Вратарь «Оренбурга» Андрей Климович вышел на матча 14-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» в черном свитере, а также в кепке. Напомним, премьер-лига ранее посвятила 13-й и 14-й туры чемпионата юбилею со дня рождения знаменитого вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. 22 октября ему могло исполниться 90 лет.

Вратарь ФК «Оренбург» Андрей Климович вышел на матч с «Крыльями» в чёрном свитере и в кепке в честь юбилея Льва Яшина pic.twitter.com/qW7X1v00wG — ФК Оренбург (@fcorenburg) October 20, 2019

Фото опубликовано в официальном Twitter «Оренбурга». Лев Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Кубка СССР. Обладатель «Золотого мяча» 1963 года.

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