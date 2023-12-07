Клаудиньо участвует в тренировке «Зенита»

«Зенит» проводит открытую тренировку накануне заключительного матча 2023 года против «Пари НН».

В разминке принимают участие все футболисты, не считая травмированных защитника Вячеслава Караваева и хавбека Дмитрия Васильева. Без ограничений тренируется Клаудиньо, получивший болезненный удар от Сергея Пиняева в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

Ранее «СЭ» сообщал, что Клаудиньо может пропустить домашнюю встречу 18-го тура с «Пари НН» из-за последствий повреждения ноги.