Защитник «Крыльев Советов» Бейл: «Спартак», мы идем за тобой!»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Последняя подготовка в году. „Спартак“, мы идем за тобой!» — написал Бейл в своем Telegram-канале.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет в субботу, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге РПЛ самарский клуб дома разгромил красно-белых со счетом 4:0.