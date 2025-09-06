Клаудиньо сообщил, что посетит матч сборных Катара и России, чтобы встретиться с бывшими партнерами и соперниками по РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо в открытом письме для «СЭ» заявил, что посетит товарищеский матч между сборными Катара и России.

«Я так привязан к России, что в воскресенье буду на стадионе, на товарищеском матче России с Катаром, чтобы увидеть товарищей по команде со времен «Зенита» и других футболистов, с которыми встречался в вашей стране», — сказала Клаудиньо «СЭ».

7 сентября сборная России проведет товарищеский матч с Катаром. Игра пройдет в Эр-Райане и начнется в 18.15 по московскому времени.