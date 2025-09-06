Клаудиньо хочет вернуться в Россию и посетить матч «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо в открытом письме для «СЭ» заявил, что хочет вернуться в Россию.

«К сожалению, из-за различных обязательств я пока не смог вернуться в Россию. Но очень хочу снова посетить ее и посмотреть матч «Зенита», — сказал Клаудиньо «СЭ».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В 124 матчах он забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу.