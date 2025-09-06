Клаудиньо назвал несправедливым отстранение России в международных турнирах

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо в открытом письме для «СЭ» прокомментировал отстранение российских клубов и сборных от международных турниров.

«На самом деле считаю крайне несправедливым, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах. Игроки не несут никакой ответственности, спорт и политика несовместимы», — сказал Клаудиньо «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В 124 матчах он забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу.