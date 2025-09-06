Клаудиньо назвал несправедливым отстранение России в международных турнирах
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо в открытом письме для «СЭ» прокомментировал отстранение российских клубов и сборных от международных турниров.
«На самом деле считаю крайне несправедливым, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах. Игроки не несут никакой ответственности, спорт и политика несовместимы», — сказал Клаудиньо «СЭ».
В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В 124 матчах он забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу.
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4
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5
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8
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11
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
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|Рубин – Краснодар
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|26.07
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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