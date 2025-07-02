Отец Игнатова подтвердил информацию о переговорах с «Сочи»

Отец экс-полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова Александр Игнатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в «Сочи».

«Сочи»? Действительно ведем с ними переговоры», — сказал Игнатов-старший «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Игнатов близок к переходу в «Сочи» и подпишет контракт по схеме 2+1.

В прошедшем сезоне Игнатов принял участие в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Футболист стал свободным агентом после окончания сезона-2024/25.