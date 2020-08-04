Кирилл Новиков уверен, что в «Динамо» дружный коллектив

Уход нескольких игроков не повлиял на отношения внутри «Динамо», считает главный тренер команды Кирилл Новиков. По мнению специалиста, в команде хорошая «химия».

— Не нарушится ли «химия» в команде после ухода нескольких игроков? Понимаю, о чем вы говорите, но для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать сезон, — сказал Новиков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Потому что все эти вещи проявляются в официальных соревнованиях, когда команде тяжело, когда нужно добиваться результата, когда некуда отступать. Я на сто процентов уверен, что у нас дружный коллектив. Ребята, которые постарше, хорошо относятся к молодежи. Они требуют от них выкладываться на полную, но в то же время подсказывают, подбадривают. Здесь коллектив что в прошлом сезоне, что в этом достаточно хороший, дружный. Здесь, я думаю, проблем никаких. А по поводу «химии» — ждем официальных игр.

В матче первого тура Тинькофф РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Уралом». Игра состоится 10 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.