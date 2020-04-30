Кирилл Новиков: «Оптимально пригласить двух-трех новичков»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков допустил, что клуб может подписать двух-трех новых игроков в летнее трансферное окно.

— На днях «Динамо» заключило мировое соглашение с Шейдаевым, Палата РФС сняла запрет на регистрацию новичков. Сколько их хотелось бы пригласить летом?

— Двоих-троих. Есть позиции, которые хотелось бы усилить, но конкретизировать не будем. Игроков того же уровня, что есть, конечно, брать не собираемся. Кроме того, у довольно большой группы футболистов истекают контракты, тоже предстоит принимать решения.

— Много говорится о негативных экономических последствиях пандемии. Нет опасений, что ваш селекционный труд окажется напрасным — денег на новичков не выделят?

— Все может быть. Никто сейчас не скажет точно, как станут жить клубы после возобновления чемпионата, какая сумма будет выделена на трансферы и будет ли выделена вообще. Мы делаем свое дело, но готовы к любому развитию событий. Получится приобрести новичков — здорово, не получится — станем обходиться своими силами. У нас достаточно хороший уровень футболистов. (Константин Алексеев)

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