Кирилл Новиков: «Динамо» не хватило свежести, счет закономерен"

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» (0:2). По словам специалиста, команде не хватило свежести.

— После тяжелого матча с «Ростовом» ребятам тяжело давалась игра. Пытались заменами перевернуть, освежить, но, к сожалению, не получилось. Счет закономерен, поздравляем Тулу с победой, — сказал Новиков во флеш-интервью после матча. — «Арсенал» играл ровно так, как и в предыдущих матчах. Структурно никаких изменений не было. Не хватило свежести, и это сыграло свою роль, особенно во втором тайме. Соперник выглядел посвежее, побыстрее.