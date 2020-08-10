Кирилл Новиков: «Динамо» должно было побеждать намного крупнее»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу своей команды в матче первого тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (2:0).

«Ребята молодцы, сыграли очень достойно, — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч премьер». — Мы по делу одержали победу. Она должна была быть намного крупнее, но к сожалению, мы не реализовали все, что могли. Я благодарен ребятам. Ребята молодцы, сделали то, что просили. Они не отошли от плана ни на минуту. Это и принесло результат».

В составе победителей отличились Клинтон Нжи и Силвестр Игбун.