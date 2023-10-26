Ротенберг заявил, что в «Сочи» стараются исправить газон на стадионе «Фишт»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о состоянии газона на стадионе «Фишт».

— Что сейчас с полем?

— Стараемся исправить все, — сказал Ротенберг.

В начале сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи». 27 сентября «Фишт» был допущен для проведения матчей РПЛ.

После 12 туров «Сочи» с 9 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. 29 октября команда на выезде встретится с «Пари НН» в матче 13-го тура.