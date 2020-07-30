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Кирилл Комбаров: «Важно ответственно подойти к новому чемпионату»

16:28

Капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров на встрече клуба с заместителем губернатора Тульской области Сергеем Егоровым выразил надежду, что команда сможет успешно провести следующий сезон. Туляки в чемпионате России-2019/20 заняли восьмое место.

— В первую очередь хочется поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и руководство клуба за поддержку в прошедшем сезоне, за отличные условия для подготовки и стабильность, — цитирует официальный сайт «Арсенала» Комбарова. — По понятным причинам сезон получился непростым, но у нас хороший коллектив и нам удалось достойно завершить чемпионат России. Сейчас очень важно ответственно подойти к подготовке к новому чемпионату. Мы сделаем все, чтобы в новом сезоне добиться высоких результатов.

Дополнительная информация:

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/tretiy-sezon-podryad-v-vosmerke-silneyshikh/

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