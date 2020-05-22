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Кикнадзе рассказал, когда главный тренер Николич и легионеры присоединятся к «Локо»

12:20

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, что новый тренерский штаб команды прилетит в Россию в июне.

— Идет оформление визы для Николича и двух его помощников — аналитик и специалист по физической подготовке. В любом случае они появятся в клубе после истечения срока контракта Юрия Семина. Ведем работу и с РФС, и с РПЛ по обсуждению протокола возвращения. Первый проект нам представлен, у нас есть замечания. Отправили их в РФС и РПЛ. Сегодня будет встреча с руководителями спорта Московской области, потому что идет обсуждение протокола возвращения к тренировкам, который тоже надо обсудить, так как для нас самым серьезным вопросом является сохранение здоровья игроков, тренеров, всего персонала и служб, задействованных. Не буду повторять, из телевизора знаете насколько опасно заболевание, поэтому считаю, чем больше деталей обсудим на берегу, тем легче будет реализовать.

У нас два легионера за рубежом. Чорлука возвращается сегодня (в четверг). По Хеведесу вопрос открыт.

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