Кикнадзе отреагировал на отмененный гол «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отмену гола железнодорожников в матче 6-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом». Он отметил, что у него есть сомнения в правильности данного решения.

— Что думаете по поводу отмененного гола Рыбчинского?

— Пока у меня есть сомнения в справедливости этого решения — попросил экспертов дать свое заключение. У меня впечатление, что гол надо было засчитывать, но настаивать пока не стану. (Максим Алланазаров)

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