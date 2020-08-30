Кикнадзе отреагировал на отмененный гол «Локомотива» в матче с «Зенитом»
22:50
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отмену гола железнодорожников в матче 6-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом». Он отметил, что у него есть сомнения в правильности данного решения.
— Что думаете по поводу отмененного гола Рыбчинского?
— Пока у меня есть сомнения в справедливости этого решения — попросил экспертов дать свое заключение. У меня впечатление, что гол надо было засчитывать, но настаивать пока не стану. (Максим Алланазаров)
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«Локомотив» — «Зенит»: голы соперников отменены — верно ли решили судьи?
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