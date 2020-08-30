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Кикнадзе отреагировал на отмененный гол «Локомотива» в матче с «Зенитом»

22:50
30 августа. Москва. «Локомотив» — «Зенит». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
30 августа. Москва. «Локомотив» — «Зенит». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отмену гола железнодорожников в матче 6-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом». Он отметил, что у него есть сомнения в правильности данного решения.

— Что думаете по поводу отмененного гола Рыбчинского?

— Пока у меня есть сомнения в справедливости этого решения — попросил экспертов дать свое заключение. У меня впечатление, что гол надо было засчитывать, но настаивать пока не стану. (Максим Алланазаров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Спартак» — первый и другие матчи




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