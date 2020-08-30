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«Локомотив» — «Зенит»: гол Рыбчинского не засчитали из-за положения вне игры

16:13
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский забил гол в ворота «Зенита» на 10-й минуте матча 6-го тура РПЛ, но взятие ворот не засчитали из-за положения вне игры.

22-летний Рыбчинский на правом краю штрафной получил пас от Федора Смолова, сделал шаг вперед и отправил мяч в сетку, но главный арбитр встречи Владимир Москалев не засчитал взятие ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит»

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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