Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский забил гол в ворота «Зенита» на 10-й минуте матча 6-го тура РПЛ, но взятие ворот не засчитали из-за положения вне игры.

22-летний Рыбчинский на правом краю штрафной получил пас от Федора Смолова, сделал шаг вперед и отправил мяч в сетку, но главный арбитр встречи Владимир Москалев не засчитал взятие ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит»