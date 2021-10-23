Кафельников считает «Зенит» явно выраженным фаворитом в матче со «Спартаком»
Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
«Зенит» — явно выраженный фаворит в матче со «Спартаком». Не знаю, кто будет заменять Жиго в завтрашнем матче, все эти вопросы нужно задавать главному тренеру красно-белых — Витории. Рую виднее, кого ставить, он будет нести ответственность за результат", — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч 12-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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