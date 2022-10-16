Керк заявил, что расстроен из-за ухода Цорна из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал «СЭ» уход спортивного директора Томаса Цорна из команды.

— Ты приходил в клуб, потому что видел проект Цорна. Сейчас его нет в клубе. Как ты относишься к этому?

— Такие вещи случаются. Вещи меняются. Все, что я могу думать об этом. Изменения происходят по существующим причинам. Вот и все.

— Был ли ты расстроен, когда узнал об этом?

— Да, конечно. Я хочу играть. Но происходит так, как происходит.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».

14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.