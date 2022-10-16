39-летний нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал «СЭ», сколько еще планирует играть на профессиональном уровне.

— Сколько лет вы еще планируете пылить в РПЛ?

— Сколько мне позволят, столько и буду. Уже устал отвечать на подобные вопросы. Думаю, что еще пару сезонов готов поиграть. Сначала нужно приложить все силы для того, чтобы помочь «Торпедо» в этом сезоне. А потом уже решать что-то на следующий год. Пока мысли только по поводу этого сезона.

В текущем сезоне на счету форварда два гола в 13 матчах. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками в 13 встречах.