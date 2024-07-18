Кечинов: «Не думаю, что «Спартак» станет бороться за чемпионство в этом сезоне. Новый тренер, но футболисты те же»
Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» ожиданиями от результатов красно-белых в чемпионате России-2024/25.
«Сейчас в клуб пришел новый тренер, но футболисты остались те же. Те футболисты, которые не выполнили задачу и в прошлом, и в позапрошлом сезоне. Поэтому не думаю, что «Спартак» станет бороться за чемпионство в этом сезоне. Будет хорошо, если попадет в тройку. Думаю, что для этого состава это будет хорошим результатом», — сказал Кечинов «СЭ».
«Спартак» в сезоне-2023/24 занял пятое место в РПЛ.
В воскресенье, 21 июля красно-белые сыграют на выезде против «Оренбурга» в первом туре чемпионата России-2024/25.
(Денис Сафронов)
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|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
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|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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