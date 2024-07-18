Кечинов: «Не думаю, что «Спартак» станет бороться за чемпионство в этом сезоне. Новый тренер, но футболисты те же»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» ожиданиями от результатов красно-белых в чемпионате России-2024/25.

«Сейчас в клуб пришел новый тренер, но футболисты остались те же. Те футболисты, которые не выполнили задачу и в прошлом, и в позапрошлом сезоне. Поэтому не думаю, что «Спартак» станет бороться за чемпионство в этом сезоне. Будет хорошо, если попадет в тройку. Думаю, что для этого состава это будет хорошим результатом», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» в сезоне-2023/24 занял пятое место в РПЛ.

В воскресенье, 21 июля красно-белые сыграют на выезде против «Оренбурга» в первом туре чемпионата России-2024/25.

(Денис Сафронов)