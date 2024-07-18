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Сегодня, 16:00

Кечинов: «Не думаю, что «Спартак» станет бороться за чемпионство в этом сезоне. Новый тренер, но футболисты те же»

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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» ожиданиями от результатов красно-белых в чемпионате России-2024/25.

«Сейчас в клуб пришел новый тренер, но футболисты остались те же. Те футболисты, которые не выполнили задачу и в прошлом, и в позапрошлом сезоне. Поэтому не думаю, что «Спартак» станет бороться за чемпионство в этом сезоне. Будет хорошо, если попадет в тройку. Думаю, что для этого состава это будет хорошим результатом», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» в сезоне-2023/24 занял пятое место в РПЛ.

В воскресенье, 21 июля красно-белые сыграют на выезде против «Оренбурга» в первом туре чемпионата России-2024/25.

(Денис Сафронов)

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
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 - : -
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 - : -
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