Кечинов считает, что ничья с «Уралом» должна раскрепостить футболистов «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» оценил перспективы московской команды в весенней части сезона.

«Ничья с «Уралом» и судейство Мешкова? Сейчас все это должно раскрепостить футболистов. Нужно выходить и играть. Понятно, что сложно будет. Но раз не давит результат, надо выходить и показывать тот футбол, в который команда умеет играть. Там результат будет в любом случае», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. «Факел» располагается на 14-й строчке — 14 очков.

В субботу, 11 марта «Спартак» сыграет дома против «Факела» в 19-м туре РПЛ. Начало матча — в 16.30 (мск).