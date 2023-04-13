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Сегодня, 13:02

Кечинов предположил, что «Ростов» сыграет с «Зенитом» вничью, а «Локомотив» потеряет очки с «Оренбургом»

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Валерий Кечинов предположил, сможет ли «Ростов» отнять у «Зенита» очки в предстоящем матче 23-го тура РПЛ.

«Это вполне реально. «Ростов» дома играет здорово. Понятно что «Зенит» на бумаге сильнее и по игре, и по составу, но я думаю, наиболее вероятный результат — это ничья 1:1 или 2:2», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

Также он поделился ожиданиями от игры «Оренбург» — «Локомотив».

«Оренбург» здорово прибавил после возобновления чемпионата. И «Спартак» они обыгрывали, и вели во встрече с «Ростовом» 2:0. В итоге победу упустили, но все равно это очень сильная команда. Поэтому велика вероятность, что москвичи потеряют очки. Хотя «Локомотив» тоже весной играет здорово. Тем не менее, игра будет выездная для него, и в Оренбурге «железнодорожникам» будет тяжело. Думаю, будет ничья или выиграют хозяева. Я не верю, что победит «Локомотив», — добавил специалист.

Матчи «Зенит» — «Ростов» и «Локомотив» — «Оренбург» в рамках 23-го тура чемпионата России пройдут в воскресенье, 16 апреля.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005084174_kechinov_rostov_syigraet_s_zenitom_vnichyu_a_lokomotiv_poteryaet_ochki_s_orenburgom
Валерий Кечинов
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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