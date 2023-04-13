Кечинов предположил, что «Ростов» сыграет с «Зенитом» вничью, а «Локомотив» потеряет очки с «Оренбургом»

Футбольный эксперт Валерий Кечинов предположил, сможет ли «Ростов» отнять у «Зенита» очки в предстоящем матче 23-го тура РПЛ.

«Это вполне реально. «Ростов» дома играет здорово. Понятно что «Зенит» на бумаге сильнее и по игре, и по составу, но я думаю, наиболее вероятный результат — это ничья 1:1 или 2:2», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

Также он поделился ожиданиями от игры «Оренбург» — «Локомотив».

«Оренбург» здорово прибавил после возобновления чемпионата. И «Спартак» они обыгрывали, и вели во встрече с «Ростовом» 2:0. В итоге победу упустили, но все равно это очень сильная команда. Поэтому велика вероятность, что москвичи потеряют очки. Хотя «Локомотив» тоже весной играет здорово. Тем не менее, игра будет выездная для него, и в Оренбурге «железнодорожникам» будет тяжело. Думаю, будет ничья или выиграют хозяева. Я не верю, что победит «Локомотив», — добавил специалист.

Матчи «Зенит» — «Ростов» и «Локомотив» — «Оренбург» в рамках 23-го тура чемпионата России пройдут в воскресенье, 16 апреля.