Голкипер «Химок» Митрюшкин рассказал, чему научился за время выступления в Германии

Вратарь подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин рассказал, чему его научил опыт выступлений в Германии.

«Есть ли у меня рефлексия из-за того, как складывалась моя карьера? Вратарский возраст у меня еще небольшой, все впереди. У каждого свой путь. Моя цель — играть каждую неделю в основном составе. Что мне дала Германия? Я там прибавил в игре ногами. Это опыт, пусть я там и не так много матчей сыграл. Посмотрел чемпионат, посмотрел страну. Не считаю, что это был неправильный выбор», — приводит «Чемпионат» слова Митрюшкина.

Голкипер играл за «Динамо» из Дрездена и «Фортуну» из Дюссельдорфа. Ранее он также выступал за швейцарский «Сьон».